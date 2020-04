Coronavirus, scatta l'allarme tensioni in Italia. Lamorgese: "Presidiare la legalità"

Da martedì riaprirà qualche attività commerciale e produttiva, mentre i parchi rimarranno chiusi fino al 3 maggio, la data indicata da Conte per il prosieguo del lockdown. Ma nel frattempo in Italia scatta l'allarme tensioni. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in una circolare invita i prefetti a vigilare sulla possibilità di "gravi tensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica". Nella circolare Lamorgese osserva che "alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro potrebbero accompagnarsi gravi tensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall'altro, il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali".