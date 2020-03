Coronavirus, Serie A a porte chiuse: ecco la Lazio quanto perde

LAZIO, DANNI ECONOMICI PER IL CORONAVIRUS - La Serie A e i club si fanno due conti dopo la decisione di far disputare il campionato a porte chiuse. I danni economici sono pesanti, ma non c'era soluzione alternativa per permettere il regolare svolgimento delle partite nonostante l'allarme Coronavirus. L'analisi di Calcioefinanza.it mette in risalto le perdite che le squadre subiranno, una stima attendibile prodotta guardando al numero di spettatori previsto in questo mese (fino al 3 aprile) di porte chiuse e al numero delle partite giocate senza tifosi da ogni squadra. La Juventus sarà la squadra più colpita (3 gare a porte chiuse), secondo le stime: circa 12,3 milioni di potenziale mancato incasso, pari al 43% di tutti i club della Serie A. Tra chi potrà perdere di più anche Milan (circa 3,4 milioni, pari al 12%), Inter (2,7 milioni di euro, 10%) e Roma (2,3 milioni, 8%) con due incontri senza tifosi. E la Lazio? Giocherà soltanto Lazio-Fiorentina del 20 marzo a porte chiuse, una partita che danneggerà la società per 554 mila e 400 euro (2%), secondo le stime del portale. Nel computo totale, la Serie A vedrà giocarsi 32 sfide con gli stadi chiusi per un mancato incasso pari a circa 29 milioni.

