Coronavirus, sospiro di sollievo in casa Bologna: negativo anche 2° tampone

Un bel sospiro di sollievo in casa Bologna. Il sospetto di contagio per un membro dello staff tecnico è stato spazzato via nella giornata di oggi. In mattinata è arrivato il risultato del primo tampone, che ha dato responso negativo. Esito confermato anche dopo il secondo tampone. Oggi a scopo precauzionale la squadra di Mihajlovic è tornata agli allenamenti individuali, da domani si ripartirà con le sedute collettive.