Bologna, pericolo scampato: negativo il tampone del membro dello staff

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato i risultati del tampone a cui si è sottoposto un membro dello staff, che sembrava aver contratto il Covid-19: "Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale".

