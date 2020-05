Coronavirus / Tebas: "Vogliamo riprendere la Liga il 12 giugno"

Il presidente della Liga Javier Tebas è intervenuto in una trasmissione televisiva su Movistar per parlare della ripresa del campionato: "Ci piacerebbe riprendere il 12 giugno, vediamo che cosa succederà, sarà l'istituto sanitario a darci il via libera. Liga e Segunda riprenderanno assieme, ci saranno partite tutti i giorni con l'idea di finire i campionati entro la fine di luglio e lasciare spazio ad agosto alle partite di Champions e ai playoff per la promozione".

SUI POSITIVI - "Ci aspettavamo tra i 25 e i 30 positivi. Abbiamo fatto 2500 test, in totale abbiamo 8 positivi, 3 non sono giocatori. Questi calciatori faranno altri test tra pochi giorni dato che sono nella parte finale della malattia".

SUL RISCHIO CONTAGIO - "Il momento meno rischioso è proprio la partita: chiedo di seguire le norme sanitarie per arrivare all'inizio con meno infettati possibile, controlleremo molto i calciatori".

SUL PUBBLICO - "Non ci sarà il pubblico ma stiamo studiando situazioni per fare in modo che i tifosi possano supportare anche da casa".