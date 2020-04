Coronavirus / Trump firma il decreto: gli USA aiuteranno l'Italia anche economicamente

Trump e gli Stati Uniti scendono in campo, in periodo da emergenza coronavirus, al fianco dell'Italia. Il presidente americano offrirà assistenza all'Italia: a stabilirlo è il suo ultimo drecreto. Trump ha motivato con queste parole il suo aiuto: "Anche se la priorità del governo americano è prima di tutto nei confronti degli americani, andare in aiuto dell'Italia aiuterà a combattere l'epidemia del coronavirus e mitigare l'impatto della crisi, dimostrando allo stesso tempo la leadership americana di fronte alle campagne di disinformazione cinesi e russe". Nel decreto vi sono apparecchiature, forniture mediche, personale militare americano per il trasporto di carburante, alimentati e farmaci, costruzione di ospedali da campo e sostegno alla ripresa economica italiana.

