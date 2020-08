Coronavirus, un positivo nello Schalke 04: annullata l'amichevole contro il Wurzburger Kickers

Ancora un positivo al coronavirus, questa volta in Germania. La squadra in questione è lo Schalke 04 che ha appunto reso nota la positività di un suo tesserato che è già stato posto in isolamento. Intanto l'amichevole che la squadra avrebbe dovuto disputare oggi contro il Wurzburger Kickers è stata annullata.

