Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

La stagione 2019/2020 è appena terminata e tra poco meno di un mese inizierà la nuova. La Lazio tornerà a giocare la Champions League insieme a Juventus, Inter e Atalanta. I bianconeri saranno in prima fascia, nerazzurri e biancocelesti in terza e Atalanta in quarta. Per quanto concerne il ranking uefa invece vediamo come al primo posto sia ancora saldo il Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions League, seguito da Real Madrid e Barcellona. Quarto posto invece per la Juventus che è la prima italiana in classifica. City, Psg, Siviglia, United e Liverpool chiudono la Top 10. La squadra di Inzaghi in questo momento si trova in 38esima posizione davanti all'Atalanta. Per quanto riguarda i club italiani la Lazio si piazza al quinto posto dietro a Juventus, Napoli, Roma e Inter.

Lazio, arriva Reina: vent'anni di carriera e undici trofei tra club e Nazionale

Juventus, l’ex Lazio Baronio è pronto: “emozioni indescrivibili, grazie Pirlo” - FT

www.lalaziosiamonoi.it