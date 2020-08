Lazio, arriva Reina: vent'anni di carriera e undici trofei tra club e Nazionale

Si chiama José Manuel Reina Páez ma tutti lo conoscono semplicemente come Pepe Reina e sarà il nuovo portiere della Lazio in coabitazione con Strakosha. La parola d'ordine è esperienza per un giocatore che nel corso degli oltre vent'anni di carriera tra i professionisti ha militato in Spagna, Inghilterra, Germania e Italia, vincendo moltissimo tra club e Nazionale e scollandosi di dosso l'etichetta di figlio d'arte del portiere dell'Atletico Madrid Miguel Reina.

UNA CARRIERA EUROPEA E MONDIALE - Proveniente dalla cantera del Barcellona, Reina comincia la propria carriera comincia proprio nel club blaugrana arrivando in prima squadra nel 2000 dopo un passaggio nel Barcellona B ma lascia ben presto il Camp Nou per approdare al Villarreal, dove tra il 2002 e il 2005 erige le fondamenta per i successi futuri aiutando il club spagnolo a centrare la qualificazione in Champions grazie anche ai sette rigori parati in campionato su nove tirati. La svolta arriva nel 2005, quando chiama il Liverpool e lo porta in Premier League: ad Anfield Reina scalza quasi subito Dudek dalla posizione di titolare e già alla sua prima stagione risulta essere il portiere con più reti inviolate del campionato, ben 20. Dell'estate del 2006 anche la sua prima convocazione ad un Mondiale, come terzo portiere della Spagna alle spalle di Casillas e Canizares. Al Liverpool Reina resta fino al 2013, collezionando ben 285 presenze tra campionato e coppe e conquistando qualche titolo nazionale, ma è proprio con la Spagna che in questo periodo si toglie le soddisfazioni più grandi: tra 2008 e 2012 la Roja conquista due Europei e il primo Mondiale della sua storia, monopolizzando lo scenario internazionale per un lungo periodo. Nel 2013 il primo approdo di Reina in Italia al Napoli, dove conquista al suo primo anno una Coppa Italia e resta fino al 2018 se si esclude una parentesi di un anno in cui assaggia la Bundesliga facendo da secondo a Neuer al Bayern Monaco ma collezionando solo 3 presenze (pur aggiungendo al suo palmares un campionato tedesco). L'esperienza successiva è al Milan, anche qui da secondo: un anno e mezzo dietro a Donnarumma con infine un prestito semestrale all'Aston Villa. E ora la Lazio e la nuova sfida di accompagnarla in Champions League.

PALMARES - Nel corso della sua carriera Pepe Reina ha conquistato un Mondiale, due Europei, due Coppe Intertoto, una Supercoppa Uefa, una Coppa d'Inghilterra, un Community Shield, una Coppa di Lega, una Coppa Italia e un campionato tedesco, meritando anche il titolo di miglior portiere della Premier League per tre anni consecutivi.

