Lazio, prosegue la trattativa con il Fenerbahce per Muriqi. Su Bastos e Caicedo...

Prosegue la trattativa tra Lazio e Fenerbahce per Muriqi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, iI club turco potrebbe addirittura alzare le cifre iniziali dell’operazione (ovvero 16 milioni più 2 di bonus). Il calciatore, però, ha messo la Lazio davanti a tutte le altre pretendenti e spera di firmare al più presto.È lui il prescelto per la fase offensiva di Inzaghi, per questo la società capitolina le sta provando tutte per piegare la resistenza turca. Intanto la dirigenza biancoceleste sta pensando di portare avanti una trattativa parallela per Bastos che non rientra nell’affare per l’attaccante kosovaro. Il difensore angolano piace anche al Basaksehir e la sua cessione frutterà circa 3 milioni. Resta anche il nodo sulla cessione di Caicedo in Qatar per sbloccare Muriqi. La richiesta di Lotito è di circa 6/7 milioni e l’offerta è ancora troppo bassa.

