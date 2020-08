Calciomercato Lazio, due nomi nuovi per la difesa: si guarda in casa Ajax

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio prosegue il suo mercato. In entrata, dopo Escalante, dovrebbe essere Pepe Reina il secondo acquisto che chiude il capitolo portieri e permetterà a Simone Inzaghi di avere tre giocatori diversi ma complementari. Mentre proseguono le operazioni che potrebbero portare Muriqi e Fares nella Capitale, continua la caccia a un difensore. Se Kumbulla e Kim Min Jaes rimangono i preferiti, non sono gli unici nomi sul taccuino di Tare. Un giocatore andrà preso anche perché Bastos è sempre più vicino alla Turchia e ha bisogno di un sostituto. Oltre all'italoalbanese e al sudcoreano, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i giocatori seguiti sarebbero l'argentino Lisandro Martinez e il messicano Edson Alvarez. I due, rispettivamente 22 e 23 anni, giocano nell'Ajax e hanno attirato i sondaggi di parecchie big europee. Operazioni non semplici perché il club olandese non si priva facilmente dei suoi giovani più interessanti, ma da seguire con attenzione.

LAZIO, FARES SEMPRE PIU' VICINO

CALCIOMERCATO LAZIO, THIAGO SILVA: "FIORENTINA? NULLA è ANCORA DECISO"

TORNA ALLA HOME PAGE