Calciomercato Lazio, Thiago Silva: "Fiorentina? Ho tante offerte, ma nulla di chiuso"

CALCIOMERCATO LAZIO - "È stata la mia ultima partita a Parigi. Sono triste. Mi scuso con i tifosi. Ringrazio tutti i nostri sostenitori per il loro amore. Tornerò a Parigi, club che mi è piaciuto e che ho nel cuore, in un altro ruolo. Voglio giocare 3-4 anni e competere nel Mondiale in Qatar". Parla così Thiago Silva ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta del Psg nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il difensore brasiliano, che si svincolerà ed è a caccia di una nuova sfida, ha aggiunto a Sky Sport: "Se non giocherò con questa maglia, sarò tifoso per sempre. Qui al PSG è stata l'ultima partita, è stata una decisione del club, la accetto. Sono felice di aver passato otto anni qui, ho dato tutto. Ora devo cercare un'altra squadra, sicuramente sarò felice. E' finita come non volevo, ho sognato la Champions. Quel che dicono sulla Fiorentina non è vero: la cosa vera è che il mio agente parla con loro e con altri ma non c'è niente firmato. Domani o dopodomani capirò bene quel che è arrivato e decideremo il mio futuro".

Pubblicato il 24/08 ore 01:00