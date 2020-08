Champions League, il Bayern batte di misura il PSG e si laurea campione d’Europa

È arrivato il verdetto della finale. Il Bayern Monaco batte 1-0 sul PSG e vince la Champions League per la sesta volta nella sua storia. Decide il match l’ex della gara Coman che, al minuto 59, schiaccia di testa da pochi passi su assist delizioso di Kimmich. Primo tempo equilibrato con ritmi elevati che termina a reti bianche. Nella ripresa esce fuori il Bayern Monaco che impone la propria forza e si laurea campione d’Europa. I bavaresi sono la prima squadra a vincere la Champions League vincendo tutte le gare della competizione. Proteste parigine per un contatto dubbio in area di rigore tra Kimmich e Mbappé. All’Estadio da Luz di Lisbona è festa tedesca. Gioisce anche l’ex Lazio Klose, vice allenatore del club bavarese.