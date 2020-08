Calciomercato Lazio, fissato l'incontro con la Spal: Fares sempre più vicino

Trovato l’accordo con il calciatore e il suo agente Mino Raiola, la Lazio ha fissato un appuntamento per trovare finalmente anche l’accordo con la Spal. Il club emiliano chiede circa 10 milioni per Fares e Lotito potrebbe pensare di inserire una contropartita, probabilmente uno tra Lombardi e Kiyine. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’offerta momentanea dei biancocelesti si aggira intorno ai 7 milioni. La differenza è poca e i due club sperano di chiudere a breve l’operazione. L’esterno franco-algerino, che viene da un anno sfortunato causa infortuni, è l’interprete perfetto del 3-5-2 di Inzaghi. Il mister ha dato già l’ok per l’acquisto. Insieme a Lazzari, riformerebbe la coppia di esterni della Spal di Semplici. Fares non vede l'ora di raggiungere quelli che potrebbero essere i suoi nuovi compagni nel ritiro di Auronzo.

CALCIOMERCATO LAZIO, RAIOLA: "BONAVENTURA? TRATTIAMO CON DUE/TRE SQUADRE"

BENEVENTO, ALTRI DUE POSITIVI AL CORONAVIRUS

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE