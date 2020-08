Benevento, altri due calciatori positivi al coronavirus nel ritiro in Austria

Alto giro di tamponi e di controlli per il Benevento durante il suo ritiro pre campionato in Austria. La società ha comunicato la positività al coronavirus di altri due calciatori dei quali non si sa l’identità. I due interessati sono stati messi in isolamento come previsto dal protocollo sanitario.

