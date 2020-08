PRIMAVERA - Lazio, cercasi portiere: in prova il giovane Esposito

Alia non farà più parte del gruppo Primavera, si giocherà il ruolo di terzo con Guerrieri in prima squadra, altrimenti verrà ceduto in prestito per una stagione. Marocco ha salutato ed è approdato all'Adriese. Ecco quindi che in casa Lazio Primavera sarà necessario intervenire sul mercato per completare il reparto portieri. Al momento in rosa ci sono Alessio Furlanetto, che dovrebbe essere il nuovo titolare, Mattia Peruzzi (figlio di Angelo), entrambi classe 2002, e Gabriele Zappalà (figlio del preparatore dei portieri Gianluca Zappalà). Ad affiancarli, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe toccare a Matteo Esposito, 18enne cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia. Matteo ruba dai migliori, l'idolo d'infanzia è Samir Handanovic, la speranza è di poter invece ripercorrere le orme di Donnarumma. Lo scorso anno ha difeso i pali della squadra campana in Primavera 2, mostrando buone doti. Due stagioni fa invece, nonostante fosse appena 15enne, venne aggregato stabilmente alla prima squadra. Di lui si parla un gran bene, la Lazio lo sta testando, ha svolto tutto il ritiro di Sarnano insieme ai ragazzi di Menichini. Presto il suo futuro potrebbe essere a tinte biancocelesti.

