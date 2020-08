Reina - Lazio, l'indizio è sui social: "Facciamo in modo che accada" - FT

Pepe Reina sembra destinato a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Direttamente dalla Spagna, dove sta terminando le proprie vacanze, il portiere ha pubblicato una foto che lo ritrae in spiaggia. E fin qui nulla di speciale. Se non per la scelta di aggiungere la parola "felicità" al centro dello scatto, e di spiegare: "Oggi è una buona giornata per far sì che sia un gran giorno. Facciamo in modo che accada". E a togliere ogni dubbio che le sue parole non abbiano nulla a che fare con il passaggio in biancoceleste, l'emoticon di una stretta di mano. Reina conferma l'accordo?

