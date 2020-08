Calciomercato Lazio, Raiola su Bonaventura: "Trattiamo con un paio di squadre"

Fra i calciatori svincolati e in cerca di squadra c'è anche Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, scaricato dal Milan, è libero di firmare con altri club. Il suo procuratore Mino Raiola è al lavoro da tempo per trovargli una sistemazione. Con ogni probabilità il suo futuro sarà ancora in Italia, dove sono diverse le società interessate. Prime su tutte Benevento e Hellas Verona. Guarda interessato pure il Bologna, nelle scorse settimane il calciatore era stato proposto anche alla Lazio. In un'intervista rilasciata a Sky, Raiola ha dichiarato: "Stiamo valutando varie soluzioni, siamo molto vicini all'accordo con un paio di squadre. Spero che in pochi giorni chiuderemo. Dobbiamo però guardare avanti, non indietro".

