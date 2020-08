Lazio, Reina d'esperienza: il portiere è un habitué della Champions

Ogni re ha la sua Reina. Ciro Immobile e la Lazio aspettano il nuovo portiere spagnolo in arrivo dal Milan. Una scelta importante per un portiere quasi 38enne con un mare di esperienza alle spalle. Profilo ideale per Inzaghi che avrà a disposizione uno dei portieri più forti d’Europa nella costruzione del gioco dal basso con i piedi. Pepe Reina vanta 69 presenze in Champions League, praticamente tante quante ne ha tutta la rosa biancoceleste che ne conta 72. Serviva un profilo del genere per lo spogliatoio e per affrontare la massima competizione europea con una marcia in più.

DOPPIO TITOLARE? - Alle sue spalle ha esperienze con top club europei come Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco e un Mondiale vinto con la sua Nazionale. Uno dei pochi titoli che manca nella sua vastissima bacheca è proprio la Champions League. Nella prossima stagione, Inzaghi potrà fare affidamento su due portieri titolari e potrà scegliere ogni partita il più adatto alla situazione. Pepe sarà una figura carismatica, un punto di riferimento per Strakosha e, all’occorrenza, un titolare aggiunto.

