Costa (Sottosegretario Salute): "La Serie A ripartirà col pubblico. Ma l'obiettivo..."

"Il campionato di Serie A inizierà con il pubblico in presenza, seppur in percentuale". Lo ha detto Andrea Costa, intervenuto ai microfoni di '24 Mattino' su Radio 24. Il sottosegretario alla Salute ha proseguito: "Noi siamo all’interno di un percorso di graduale ritorno alla normalità. Il campionato di Serie A inizierà con pubblico in presenza seppur in percentuale, obiettivo 100% di capienza per ottobre".