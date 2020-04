Covid-19, Emilia Romagna: "Mille euro per ogni operatore sanitario"

L'Emilia Romagna ha varato un pacchetto da 320 milioni per sostenere imprese, sanità, lavoratori, famiglie e studenti. Il presidente Stefano Bonaccini lo ha annunciato su Facebook, aggiungendo che verranno devoluti mille euro a testa ai 60 mila medici, infermieri, operatori socio-sanitari in prima linea nell'emergenza coronavirus: "Un ringraziamento dovuto agli straordinari professionisti ai quali abbiamo chiesto un surplus inedito e drammatico. Avevano bisogno di un ringraziamento straordinario". Altri 20 milioni per creare un hub nazionale per le terapie intensive in Emilia-Romagna. Sono previsti 2 milioni per la sicurezza delle strutture alberghiere e 3,5 milioni per le associazioni sportive presenti sul territorio, colpite dal blocco totale delle loro attività. Un milione è destinato al settore cultura a sostegno di professionisti e lavoratori spesso non coperti dagli ammortizzatori sociali, mentre alle imprese andranno 50 milioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per il sostegno ai tirocinanti. Ben 120 milioni serviranno per potenziare il sistema ferroviario regionale.