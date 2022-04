Covid, da oggi in vigore il nuovo decreto: cosa cambia per stadi e palazzetti

Lo stato di emergenza causato dal Covid è ufficialmente finito. Oggi 1 Aprile entra in vigore il nuovo decreto legge che prevede l’allentamento di alcune restrizioni anche nel mondo dello sport. Gli stadi e i palazzetti tornano quindi al 100% della loro capienza e per accedervi non servirà più il Super Green Pass ma basterà il green pass base con mascherina FFP2.

Stop alla certificazione rafforzata anche per gli sport all'aperto, anche qui basterà quella base, mentre persiste l'obbligo di mascherina fino al 30 aprile per l'attività sportiva al chiuso. Non servirà il super green pass per i minori di 12 anni e gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità.