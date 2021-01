Covid, focolaio nel Benfica con 19 positivi: contagiato anche il presidente

Focolaio Covid in casa Benfica. Sono ben 19 i positivi della squadra portoghese, che solo nella giornata di oggi ha annunciato anche i contagi dei difensori Otamendi e Nuno Tavares. Oltre a questi, il club aveva già annunciato la positività di altri 17 elementi, tra cui Waldschmidt, Gilberto, Vertonghen, Diogo Gonçalves e Grimaldo e anche il presidente dei lusitani Filipe Vieira. Nella serata di oggi il Benfica affronterà in semifinale di Coppa di Lega il Braga. La vincente approderà in finale contro lo Sporting Lisbona.

