Covid, gli stadi chiusi svuotano le tasche dei club: perdita complessiva di 2 miliardi

Gli stadi hanno finalmente riaperto le loro porte ai tifosi dopo quasi due anni di pandemia. Il coronavirus oltre a svuotare gli stadi ha anche svuotato le casse dei club che hanno perso tutto l'introito derivante appunto dalla vendita dei biglietti. Il campionato ad aver accusato maggiormente è stata la Bundesliga che, come riporta lo studio condotto da Kpmg, che ha perso ben 157 milioni di euro. La Ligue 1 ha avuto una perdita contenuta di circa 48 milioni di euro mentre in Spagna Barcellona e Real Madrid hanno subito le perdite più ingenti: rispettivamente 39 e 35 milioni di euro. In totale i club europei hanno visto evaporare più di 2 miliardi di euro.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, il nuovo acquisto Basic è arrivato a Roma - FOTO & VIDEO

Calciomercato Lazio, Genoa su Fares: il giocatore ha detto sì