Calciomercato Lazio, Genoa su Fares: il giocatore ha detto sì

AGGIORNAMENTO 18:30 - Fares è sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù. Dall'incontro di questo pomeriggio sarebbe emerso che il giocatore avrebbe dato il suo placet a procedere con la trattativa, ora manca solo l'accordo tra le società. I grifoni hanno proposto all'algerino un contratto di un anno più altri 3 in caso di riscatto e l'opzione del quinto.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - La trattativa tra Lazio e Genoa per Fares procede spedita. Nelle ultime ore le società sono a lavoro per chiudere la cessione del franco algerino al club ligure. Le parti sono sempre più vicine e le prossime ore saranno decisive in tal senso. Si lavora su un prestito con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni.



Mohamed Fares è uno dei possibili partenti in casa Lazio. L'algerino infatti, dopo una stagione in biancoceleste, non ha convinto e Lotito è pronto a ricevere offerte per poter far cassa. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Fares può essere il colpo a sorpresa per il Genoa, che ha in programma un incontro con la Lazio nelle prossime ore per la trattativa relativa all'algerino. La formula con la quale potrebbe arrivare alla corte di Ballardini è il prestito con diritto di riscatto e la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro. Le parti sono a lavoro e l'algerino per il tecnico rossoblù sarebbe un rinforzo molto importante per il 3-5-2 che ha impostato sin da inizio stagione.

