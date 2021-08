Lazio, partecipa anche Pedro alla festa di compleanno di lady Pastore: i dettagli

Alcuni calciatori della Roma si sono ritrovati al "Mamaflo" di Ostia per festeggiare il compleanno della moglie di Javier Pastore, Chiara Picone. Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, ma anche Spinazzola e Fazio si sono riuniti nel noto locale romano per festeggiare i 31 anni della donna. A metà serata, poi, ecco anche un ex giallorosso. Si tratta, riporta iltempo.it, di Pedro. Lo spagnolo, che solamente lo scorso sabato ha esordito con la maglia della Lazio, non ha rifiutato l'invito del suo ex compagno di squadra con cui, d'altronde, si allenava insieme fino a qualche giorno fa nel gruppo di coloro che Mourinho ha ritenuto di non dover inserire nel proprio progetto. Presente anche Perotti. Foto e video della serata sono state condivisi da Chiara Picone sul profilo Instagram.

