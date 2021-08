Serie A, il Giudice Sportivo: confermata la sanzione per Leiva. E sui calciatori espulsi...

Venerdì 27 agosto 2021 andrà in scena il primo turno della seconda giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo nel frattempo ha fermato per un turno sei calciatori dopo la prima giornata del campionato 2021/22. Tutti espulsi: stop per il portiere della Fiorentina Bartlomej Dragowski, il capitano dell'Hellas Verona Miguel Veloso, i centrocampisti del Bologna Jerdy Schouten e Roberto Soriano, il difensore della Salernitana Stefan Strandberg e il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. A questi si aggiunge il provvedimento nei confronti di Victor Osimhen, fermato per due turni per aver "colpito involontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Infine, a proposito della Lazio, è stata confermata la prima sanzione per Lucas Leiva che, contro l'Empoli, ha rimediato il cartellino giallo.

