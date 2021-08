Lazio - Spezia, il messaggio della Nord: "Appuntamento nella nostra Ponte Milvio!"

La Lazio si prepara all'esordio stagionale allo stadio Olimpico. La squadra di Sarri dopo la vittoria di Empoli sabato alle 18:30 sfiderà lo Spezia e per la prima volta riabbraccerà anche i suoi tifosi. A sostenere la squadra anche la Curva Nord che con un comunicato ha dato appuntamento a tutti i supporters: "Si riparte, come ogni anno saremo in prima fila per sostenere e difendere la nostra Lazio. Una stagione che vogliamo vivere come sempre da protagonisti. Appuntamento per tutti i Laziali sabato 28 agosto, dalle ore 13:00 nella NOSTRA Ponte Milvio per vivere il pre partita insieme, come abbiamo sempre fatto. Avanti Laziali!", firmato Ultras Lazio.

