Covid, Israele si offre per ospitare Europeo e Coppe: la UEFA valuta

Israele offre la propria disponibilità per ospitare l'Europeo e le partite di Champions ed Europa League. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il presidente della UEFA Aleksander Ceferin avrebbe aperto a questa possibilità anche se il piano a rimane quello di disputare gli incontri nelle sedi già designate. Un portavoce della UEFA ha confermato che Israele ha "offerto la possibilità alla UEFA di utilizzare le sue infrastrutture, se necessario. Tuttavia, la UEFA intende organizzare tutti i suoi eventi - comprese le finali delle competizioni per club e l'Europeo - nelle città già designate e sta lavorando alacremente per garantire che tutto si svolga come da programmi".

