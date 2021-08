Covid, un positivo nel Venezia: annullata l’amichevole

Nella giornata di ieri il Venezia FC ha comunicato la positività al Covid-19 di un tesserato. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società ha attuato le misure di sicurezza sanitarie disponendo la quarantena obbligatoria per il tesserato. Annullando di conseguenza l’amichevole in programma domani a Jesolo con la squadra locale e la presentazione della rosa. I tifosi dovranno attendere ancora un po' per assistere alla manifestazione del club che dopo diciannove anni ritorna in Serie A.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Empoli, Andreazzoli sull'esordio con la Lazio: "Niente male, vero?". E su Sarri...

Premio Maestrelli, il ritorno dopo lo stop per la pandemia: tra i premiati Carolina Morace