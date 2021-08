Premio Maestrelli, il ritorno dopo lo stop per la pandemia: tra i premiati Carolina Morace

RASSEGNA STAMPA - Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, lunedi 23 agosto andrà in scena al Benito Stirpe di Frosinone il premio intitolato a Maurizio Maestrelli. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, saranno molte le personalità che riceveranno questo riconoscimento, non solo per gli obiettivi raggiunti ma anche per fair play e professionalità. Tra i 13 personaggi che saranno premiati c’è anche Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women. Nella stessa sera verranno presentate anche le squadre che parteciperanno alla tredicesima edizione del torneo Internazionale Lazio Cup, per la categoria Under 18. Questo si svolgerà dal 24 al 28 agosto a Casalattico (Frosinone) e Villalba di Guidonia (Roma)

