Cristiano Ronaldo al Napoli, Spalletti prende posizione: le parole del tecnico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La notizia di mercato più calda delle ultime ore è senza dubbio il possibile passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester United sarebbe pronto a offrire 100 milioni più il campione portoghese per il cartellino di Osimhen. Una trattativa che in questo momento sembra tutta in salita e che ha trovato nel percorso diverse smentite. Nel calciomercato, però, mai dire mai. Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa prima della trasferta di Firenze, ha detto la sua sul possibile arrivo di CR7: "Nella sua collezione di maglie, una di CR7 azzurra come la vedrebbe? Chiunque vorrebbe avere le sue maglie, di tutte le squadre in cui ha giocato. Se ci avesse giocato la vorrei. Se lei mi chiede lo allenerebbe volentieri? Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita, ma se si va fuori dagli spazi da riempire per voi... Come ha detto il procuratore non c'è alcuna trattativa. Parlando con ADL mi ha detto che non c'è niente di vero e mancano pochi giorni, la vedo dura si possa fare una cosa del genere. Questo è il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli".