Crotone, Cigarini: "La Lazio è matura e può ambire allo Scudetto. Sul centrocampo..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il centrocampista del Crotone, Luca Cigarini, ha parlato del momento in casa Lazio. Se la sua squadra non se la sta passando un gran che dopo la batosta subita dal Milan, i biancocelesti di Inzaghi continuano a vincere e a rilanciarsi nelle zone alte della classifica. Di seguito le parole dell'ex giocatore di Atalanta e Napoli: "La Lazio ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Forse al momento Inter e Milan hanno qualcosa in più. La Lazio ha speso tante energie in Champions, ha grande maturità e per questo può ambire allo Scudetto. Il centrocampo biancoceleste? Se non è il migliore della Serie A, poco ci manca. Ha Milinkovic e Luis Alberto che pochi hanno. Leiva davanti alla difesa è uno dei più bravi. Se non ci fosse stato il Covid, forse lo scorso anno poteva contendere il titolo alla Juventus. I bianconeri e l'Inter hanno un centrocampo sui livelli della Lazio".

