Lazio - Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic determinante, Immobile infinito

Vince ancora la Lazio in un 2021 da incorniciare finora per quanto riguarda il campionato, contro il Cagliari basta la firma del solito Ciro Immobile che ancora una volta gioca da MVP: corre fino al 90', segna, dialoga e batte anche i calci d'angolo, all'occorrenza. Attento Reina nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa, grazie ad un Cagliari sempre molto basso e ad una difesa concentrata al di là di qualche piccola incertezza. Leiva onnipresente, Luis Alberto non illumina, Milinkovic gestisce palloni e rappresenta lo sfogo per i lanci lunghi, da cui non a caso nasce il gol biancoceleste. Partita frizzante di Correa, Muriqi subentra e fa bene il suo lavoro. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 6, Musacchio 6 (82' Parolo 5,5), Acerbi 7, Radu 6,5, Lazzari 6,5 (64' Lulic 6), Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (82' Escalante 6), Luis Alberto 6 (64' Akpa Akpro 5,5), Marusic 6, Correa 6,5 (73' Muriqi 6), Immobile 7, Inzaghi 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 7, Musacchio 6 (82' Parolo sv), Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 6,5 (64' Lulic 6), Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 7 (82' Escalante sv), Luis Alberto 6 (64' Akpa Akpro 6), Marusic 6,5, Correa 6 (73' Muriqi 6), Immobile 7,5, Inzaghi 7.

IL GIORNALE - Reina 6, Musacchio 6 (82' Parolo sv), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 6,5 (64' Lulic 6), Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (82' Escalante sv), Luis Alberto 6 (64' Akpa Akpro 6), Marusic 6,5, Correa 6,5 (73' Muriqi 6), Immobile 7, Inzaghi 6,5.

IL MESSAGGERO - Reina 6,5, Musacchio 6 (82' Parolo sv), Acerbi 7, Radu 6,5, Lazzari 6,5 (64' Lulic 6), Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 6,5 (82' Escalante sv), Luis Alberto 6 (64' Akpa Akpro 6), Marusic 6,5, Correa 6,5 (73' Muriqi 6), Immobile 7,5.

CORRIERE DELLA SERA - Reina 6, Musacchio 6 (82' Parolo sv), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 7 (64' Lulic 6), Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 7 (82' Escalante sv), Luis Alberto 5,5 (64' Akpa Akpro 6), Marusic 5,5, Correa 6 (73' Muriqi sv), Immobile 7, Inzaghi 6,5.

