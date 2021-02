RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Adesso viene il difficile. Inter? Ce la giocheremo come sempre"

Vittoria importantissima quella di oggi per la Lazio. 1-0 sul Cagliari firmato Ciro Immobile che proietta i biancocelesti al quarto posto a pari punti con la Roma. Una gara dura quella dell'Olimpico con la squadra di Di Francesco che ha saputo chiduere quasi tutti gli spazi e con un Cragno in splendida forma. Queste le parole di mister Inzaghi che al termine del match ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

"Adesso viene il difficile, sappiamo che abbiamo fatto un’ottima rincorsa, adesso siamo lì e vogliamo rimanerci. Questa sera la gara è stata interpretata nel migliore dei modi. Siamo stati bravi perché il Cagliari è una squadra insidiosa e non li abbiamo fatti ripartire quasi mai. Siamo sempre stati in partita, l’abbiamo dominata e vinta meritatatmente".

LUIS ALBERTO - " A Luis Alberto bisogna fare i complimenti perché è stato operato 13 giorni fa e sta stringendo i denti, ama questa maglia. Poi quando si viene sostiutiti non fa mai piacere ma in quel momento avevamo bisogno di un altro tipo di giocatore".

INTER - "Grandissima squadra ce la giocheremo come sempre in questi anni".

RINNOVO - "Ci stiamo lavorando con il presidente, speriamo che la prossima settimana si possa concludere"

