Crotone, trauma contusivo alla caviglia per Benali: resterà a riposo

Il Crotone si prepara alla sfida di campionato contro la Lazio. Quest'oggi, i ragazzi di Stroppa hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Come riporta il sito ufficiale del club, c'è stato un infortunio alla caviglia per il centrocampista Benali che sarà costretto a restare fuori dal campo per qualche giorno. Resterà da capire se riuscirà a tornare al 100% per il match contro i biancocelesti. Di seguito il comunicato ufficiale: "Dragus ha preso parte alla doppia sessione con i compagni, Riviere lavora a parte. Benali è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno confermato il forte trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra, pertanto il calciatore osserverà ancora qualche giorno di riposo. Per domani è in programma un allenamento mattutino, sempre al centro sportivo".

Canovi: "Dybala va recuperato, lo vedrei bene alla Lazio"

Tamponi Lazio, Acone (primario Moscati): "Alla fine avranno ragione tutti, mancano linee guida"

TORNA ALLA HOMEPAGE