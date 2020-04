Cucchi: "Alla ripresa sarà un nuovo campionato. Giusto elogiare la Lazio"

Il calcio si prepara per la ripresa, tante le incognite da valutare. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Cucchi: "Spero che si possa riprendere per terminare il campionato. Sarebbe importante per ridare normalità alla situazione. Poi la ripresa potrebbe cambiare gli equilibri ma ogni squadra vivrà la stessa soluzione, giocando ogni tre giorni di estate. Sarà un nuovo campionato. Non sarà facile portare a termine questo campionato però è un problema che andrà affrontato per tutte le altre attività lavorative esterne al calcio. Sicuramente ci sarà bisogno di un restyling del calcio in futuro. In questo periodo sto apprezzando le dirette social degli ex calciatori, che stanno giustamente elogiando la Lazio, Inzaghi e Immobile".