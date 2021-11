Dalla Turchia, la Uefa respinge il ricorso del Galatasaray: il motivo

Nell’ultima gara di Europa League tra Galatasary e Lokomotiv Mosca, conclusa con un pareggio, il direttore di gara non ha espulso il difensore russo Dmitri Zhivoglyadov in seguito alla doppia ammonizione. Il club turco, per questo motivo, ha presentato richiesta alla Uefa di poter ottenere la vittoria a tavolino o eventualmente di poter rigiocare la partita. Secondo quanto riporta CNN Turk, la Uefa avrebbe respinto la richiesta del Galatasaray perché non presentata entro i termini stabiliti dal regolamento. La regola infatti ammette possibili ricorsi che siano presentati entro le 24 ore a partire dalla fine della partita.

