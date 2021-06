Danimarca - Finlandia, Peter Schmeichel: "I giocatori hanno spinto per giocare? Non è questa la verità"

Quanto accaduto a Christian Eriksen al minuto 43 della gara tra Danimarca e Finlandia è ancora sotto gli occhi di tutti. Il malore, i soccorsi, l'interruzione della gara che poi è ripresa alle 20:30. La decisione sembrava essere stata presa in modo unanime sia dai giocatori finlandesi che dai danesi ma è il padre di Kasper Schmeichel, Peter, a dare una versione diversa dei fatti. "Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare, ma so che non è questa la verità. O meglio è solo un modo di vedere la verità. La UEFA ha messo sul piatto tre opzioni. La prima era giocare subito gli ultimi 50 minuti, la seconda era giocare a mezzogiorno il giorno dopo e la terza era quella di rinunciare e perdere 3-0 a tavolino”, queste le sue parole al Daily Mail.

Paura a Milano, dieci positivi in una palestra: uno ha la variante indiana

Lazio, l'ex Oddo compie 45 anni, gli auguri social del club - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE