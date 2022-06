Dazn, De Siervo: “Offerta in linea con gli altri paesi europei”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dazn sarà di nuovo protagonista nella prossima stagione di Serie A. Oggi ha reso note le novità in merito agli abbonamenti con dei cambiamenti relativi non solo ai prezzi, ma anche alle modalità di fruizione del servizio. Modifiche poco gradite ai tifosi che, non appena ne sono venuti a conoscenza, hanno espresso tutto il loro disappunto. A commentare la decisione della piattaforma streaming, anche l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Questo quanto si legge da TMW: “Oggi DAZN ha annunciato la propria offerta commerciale, mirata a valorizzare al meglio il prodotto Serie A che si conferma il contenuto ideale per lo sviluppo di qualsiasi piattaforma. I due diversi piani di abbonamento presentati da DAZN consentono all’utente di scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze, in linea con quanto già avviene negli altri paesi europei e nel solco di quanto fatto dagli altri grandi OTT”

CAMPIONATO – “È appena terminata una delle stagioni più emozionanti di sempre per la Serie A TIM, che solo all’ultima giornata ha assegnato il titolo e stabilito tutte le posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee e per la salvezza. Siamo già pronti per tuffarci nel nuovo campionato, il cui calendario sarà svelato il 24 giugno nella prima data utile, proprio per consentire a tutti di programmare al meglio una stagione complicata dalla pausa per il Mondiale in Qatar”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato, dal Portogallo: "Cabral, lo Sporting mette pressione alla Lazio"

Lazio, nella storia della Serie A sei la sesta squadra più prolifica: il dato