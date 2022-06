Dazn, monta la rabbia dei tifosi: "Basta, niente più abbonamento"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le novità comunicate da Dazn in merito ai nuovi abbonamenti in vista della prossima stagione non sono piaciute ai tifosi. La piattaforma a partire dal prossimo campionato di Serie A permetterà agli utenti di sottoscrivere due diversi abbonamenti di cui uno, quello "'premium", fissato al prezzo di 39,99 euro.

Un aumento che si va ad aggiungere allo "spezzatino" dei diritti tv considerando che per vedere anche Champions ed Europa League bisogna sottoscrivere ulteriori abbonamenti a Sky e ad Amazon Prime.

In poche ore la notizia è diventata virale e la reazione dei tifosi sui social non si è fatta attendere: "E meno male che era la pirateria ad uccidere la fantasia...", "Comunque, ogni maledettissima stagione stiamo qui a discutere e lamentarci dei broadcasters, dei pacchetti venduti dai detentori dei diritti TV, della qualità della trasmissione del prodotto e dello stesso, delle tariffe... Passi per riformare il tutto? ZERO Avanti così". E ancora: "Dazn ha fatto il passo più lungo della gamba. Ora vuole speculare. Ma siccome pur essendo molto tifoso, posso vivere senza vedere il calcio come ho fatto per tanti anni, poi non ho 400 euro all'anno per loro". Non proprio un buon inizio quindi, considerando anche i tanti problemi che lo streaming ha dato nella passata stagione.