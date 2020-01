De Paola: "Lazio più rodata di Juventus e Inter. Campionato aperto"

La Lazio gioca un derby sottotono, ma rosicchia un punto in classifica alla Juventus e mantiene la situazione invariata con l'Inter. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il giornalista Paolo De Paola ha parlato della lotta Scudetto: "La Lazio ha una solidità di gioco ben più rodata di Juventus e Inter. Sarà un campionato aperto. Se Sarri non riesce a imporsi, non vorrei che succedesse una sorta di ribellione. Vedo tanti musi lunghi...".

