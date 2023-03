Derby, Pruzzo: "Fossi Friedkin chiederei un arbitro straniero". E Orsi....

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby non finisce mai. Il giorno dopo la vittoria della Lazio ai danni della Roma è di grande gioia per i biancocelesti e di delusione per i giallorossi. Sulle frequenze di Radio Radio, c'è stato un botta e risposta tra Roberto Pruzzo e Fernando Orsi. L'ex attaccante giallorosso ha commentato l'operato di Massa che sarebbe stato tenero nei confronti della Lazio e non avrebbe perdonato nulla a Ibanez. Pruzzo ha detto: “La Roma deve chiarire bene la situazione con la classe arbitrale, deve trovare un compromesso. Ieri per ammonire uno della Lazio sono serviti cinque falli e il rosso di Ibanez non era così netto, infatti Milinkovic esultava e Romagnoli gli ha detto bravo. Io fossi Friedkin chiederei un arbitro straniero, non c'è via di uscita. Da quando c'è Mourinho la Roma ha record di espulsioni. Io punterei tutto sull'Europa League". Immediata è stata la risposta di Orsi che ha zittito Pruzzo: “La Lazio ha meritato di vincere il derby, gioca meglio della Roma la quale ha dimostrato problemi tattici e di manovra. L'arbitro? Ma per favore, dai. Mancini doveva essere espulso dopo pochi minuti".