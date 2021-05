Di Canio: "Sarebbe bello rivedere Sarri". Condò: "Alla Lazio. E Villas-Boas..."

Impazza il toto-allenatore in casa Lazio e il discorso ha coinvolto anche lo studio Sky dopo la finale di Champions League. Il pensiero di Paolo Condò: "Diverte all'interno del casting della Lazio la presenza di Villas-Boas. Sembra sondato per andare a fare uno scontro con Mourinho con cui non è in buoni rapporti. C'è un allenatore, Sarri, campione d'Italia lo scorso anno, che ha vinto con il Chelsea l'Europa League, che mi aspetto rientri nel giro. Allegri è già rientrato, Spalletti pure, mi aspetto che il prossimo sia Sarri a trovare una bella panchina. Non per forza dovrà farlo in Italia, magari anche all'estero". Interviene Paolo Di Canio: "Sarebbe bello vedere in Italia anche Sarri dopo tutto il giro e il valzer degli allenatori che c'è stato. Se lo merita, è un grande allenatore e con lui avremmo una competizione bellissima". Immediata la risposta di Condò: "Se lo farà in Italia, allora sarà alla Lazio".