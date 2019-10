Di Vaio: “Lazio squadra molto forte, domenica è stato emozionante”

Solo un punto conquistato dalla Lazio a Bologna. C'è rammarico per il rigore sbagliato da Correa proprio negli ultimi minuti. Alla vigilia della sfida contro le leggende del Real Madrid, per festeggiare i 110 anni del club emiliano, Di Vaio é tornato sul match di domenica: "Il mister ha voluto partecipare alla gara a tutti i costi, c’è stata grande emozione quando i ragazzi lo hanno rivisto. E prima ancora coi tifosi delle due squadre che sono saliti a San Luca. Poi l’entrata in campo e la partita che è stata molto emozionante. Abbiamo fatto un grande primo tempo e giocato meglio fino alla loro espulsione. Poi loro ci hanno chiuso gli spazi come successo a Udine e rimasti in 10 contro 10 è successo di tutto. C’è stato il rigore loro e noi che abbiamo sfiorato il terzo gol, è stata una bella partita giocata a viso aperto e alla pari con una squadra molto forte come la Lazio".

