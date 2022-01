DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: la Juve chiude per Zakaria, anche la Roma su Nandez

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Dopo Zakaria, al J Medical per le visite mediche è arrivato il difensore Federico Gatti. Il nuovo acquisto della Juventus sosterrà i test di rito prima della firma sul contratto. Sul classe 1998 c'era anche il Torino, ma il club bianconero ha vinto il derby di mercato. Gatti chiuderà la stagione al Frosinone, in serie B, per poi cominciare l'avventura alla Juve la prossima estate.

Ultima giornata di calciomercato. Si chiuderà oggi alle ore 20 la finestra invernale, aperta il 3 gennaio scorso. Negli ultimi giorni, la Juventus è diventata protagonista delle trattative, con l'acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina. I bianconeri dovrebbero chiudere l'ingaggio di Denis Zakaria e le cessioni di Kulusevski e Bentancur. Alla Juventus piace anche Nandez del Cagliari, ma sull'uruguaiano avrebbe messo gli occhi anche la Roma, che potrebbe cedere uno tra Diawara e Darboe. Il Napoli continua a corteggiare Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma i due club si riparleranno in estate. Doppio colpo Salernitana: Dragusin e Radovanovic sono a un passo. Nuovo attaccante, infine, per il Venezia: arriva il 29enne attaccante Jena-Pierre Nsamé in prestito con obbligo di riscatto condizionato dallo Young Boys. La sede ufficiale per incontri, trattative e deposito dei contratti è l'hotel Sheraton Milano San Siro. Rimanete aggiornati per essere informati sulle operazioni di mercato della Lazio e delle altre squadre di Serie A.

