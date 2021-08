DIRETTA - Calciomercato Lazio, la settimana di Kostic e Correa: i dettagli

La Lazio ha bisogno di vendere per sbloccare l'indice di liquidità. Il campionato è sempre più vicino e la società ha bisogno di vendere e di regalare le pedine mancanti allo scacchiere di Maurizio Sarri. Questa settimana, è in programma un confronto tra Lotito e Sarri per il calciomercato.

CESSIONI

Tutto dipende, come al solito, dalle cessioni. Correa non ha ancora trovato una sistemazione, piace all'Inter che pensa già al dopo Lukaku e a diverse squadre di Premier League. L'ultima ad aver sondato il terreno per l'argentino è il Milan di Stefano Pioli. I biancocelesti hanno molti esuberi da cedere. Uno su tutti è Gondo, piace molto al Como, ma la trattativa sembra bloccata. Sull'attaccante ex Salernitana è forte l'interesse anche dell'Ascoli. La Lazio dovrà cedere uno tra Muriqi e Caicedo. Il centravanti ecuadoregno, piace in Turchia mentre l'attaccante kosovaro ha estimatori in Germania e Spagna. Durmisi ha mercato in Danimarca e Spagna. Casasola piace molto al Frosinone mentre per Cicerelli sono aperte le piste Parma e Reggina. Un po' a sorpresa potrebbe invece restare Akpa Akpro.

OBIETTIVI

Filip Kostic è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore biancoceleste. L'esterno serbo è pronto a firmare con il club biancoceleste già in questa settimana. Sarà lui l'acquisto per completare il tridente offensivo con Immobile e Felipe Anderson. Le alternative, in caso di clamorosi colpi di scena, sono da Callejon a Januzaj passando per Shaqiri, che ha chiesto la cessione al Liverpool, e Hudson-Odoi che il Comandante ha già allenato con il Chelsea. A centrocampo non ci sono novità. Basic ha scelto la Lazio. Appena sarà risolto il caso indice di liquidità, il centrocampista del Bordeaux diventerà biancoceleste.

Pubblicato il 9/8

