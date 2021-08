Calciomercato Lazio, dg Como: “Gondo? Fosse per noi sarebbe già qui”

«Non è un mistero, fosse stato per noi avremmo già chiuso con Cerri e Gondo. E sono ipotesi che teniamo aperte, ma a questo punto stiamo valutando anche altro». A parlare così sulle pagine de La Provincia di Como è Carlalberto "Charlie" Ludi, direttore generale del club lombardo. Da circa dieci giorni i lariani sono in pressing per strappare Cedric Gondo. Per ora però la decisiva fumata bianca per l'attaccante ivoriano ancora non è arrivata e, come dice il dirigente, non è escluso che si possa mollare la presa e cercare altrove: «Anche se quelle erano le nostre prime scelte, non possiamo permetterci di restare scoperti, né di fare scelte a caso all'ultimo momento».

