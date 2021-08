Lazio, confronto Lotito - Sarri: il patron rassicura il tecnico

Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione ma in casa Lazio c'è ancora una questione importante e fondamentale da risolvere. Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic Luka Romero e Radu (aveva il contratto in scadenza e ha rinnovato) se il campionato iniziasse oggi non potrebbero essere schierati in campo. I loro contratti a causa dell'indice di liquidità non sono stati ancora depositati avendo ricevuto il nullaosta solo per gli allenamenti e le amichevoli. Se non ci saranno cessioni sarà impossibile porre fine a questa situazione.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico Maurizio Sarri, al ritorno dal ritiro di Germania, avrebbe avuto un confronto con il presidente Lotito in cui il patron lo ha rassicurato garantendo la risoluzione del problema entro il 21 agosto. "Faremo in modo che ciò accada", questo avrebbe detto il presidente per tranquillizzare il tecnico toscano che ha avuto anche garanzie di altri acquisti sul mercato. Un problema alla volta, prima bisogna vendere considerando che al momento sono ben 43 i calciatori sotto contratto.

