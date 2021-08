Calciomercato Lazio, accelerata per Basic e Kostic: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'inizio del campionato si avvicina. La Lazio di Maurizio Sarri ha finito i due ritiri estivi e ora guarda alla sfida con l'Empoli. Tante cose ancora da aggiustare per la squadra a cominciare dalla rosa che non sarà quella che affronterà la prossima stagione. Tanti sono i giocatori che cambieranno aria, altri quelli destinati a indossare la maglia con l'aquila sul petto. I prossimi due colpi dovrebbero essere Toma Basic e Filip Kostic. I biancocelesti hanno in mano sia il croato che il serbo che si aggregheranno ai nuovi compagni quando la Lazio sbloccherà la situazione relativa all'indice di liquidità. Lotito ha rassicurato Sarri che nei prossimi giorni sarà trovata una soluzione. La più facile potrebbe essere la cessione di Joaquin Correa. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'argentino piace all'Inter che però vorrebbe puntare su una prima punta fisica per il dopo Lukaku. Diverso il discorso se dovesse partire anche Lautaro Martinez. Lotito valuta Correa circa 40 milioni, cifra che finora ha spaventato tutte le pretendenti. Leicester, Everton, Tottenham e Aston Villa si sono spinte fino a 25 più bonus, cifra ritenuta insoddisfacente dalla dirigenza biancoceleste. Se però un club dovesse rilanciare e magari toccare quota 30 più bonus le possibilità di andare a buon fine dell'affare aumenterebbero sensibilmente. Una volta sbloccata la questione, la Lazio accoglierà Basic e Kostic che restano in attesa.